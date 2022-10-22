Пентагон усиливает присутствие в Арктике из-за потенциального центра конфликта с Москвой , связанного с глобальным потеплением. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Коц .

«Белый дом опубликовал скорректированную национальную стратегию по этому региону. Там говорится о „серьезном беспокойстве“ из-за России и Китая . Москву и Пекин надо сдерживать — военными средствами. И наращивать собственный потенциал», — передает слова военкора РИА Новости.

Коц отмечает, что Россия внимательно следит за действиями США в Арктике. По его мнению, наличие у России крупнейшего ледокольного флота в мире и наиболее развитой военной инфраструктуры в Арктике отталкивает США от того, чтобы бросить вызов России сейчас.