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15 минут назад

Военкор Коц: США открыли новый фронт противостояния с Россией

Ura.Ruиещё 1

Пентагон усиливает присутствие в Арктике из-за потенциального центра конфликта с Москвой, связанного с глобальным потеплением. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Коц.

«Белый дом опубликовал скорректированную национальную стратегию по этому региону. Там говорится о „серьезном беспокойстве“ из-за России и Китая. Москву и Пекин надо сдерживать — военными средствами. И наращивать собственный потенциал», — передает слова военкора РИА Новости.

Коц отмечает, что Россия внимательно следит за действиями США в Арктике. По его мнению, наличие у России крупнейшего ледокольного флота в мире и наиболее развитой военной инфраструктуры в Арктике отталкивает США от того, чтобы бросить вызов России сейчас.

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«Но чем сильнее в регионе тает лед, тем быстрее растут аппетиты Вашингтона», — заключил Коц.

Военкор добавил, что у США в строю только один исправный ледокол, передает Nation News. Ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте негативных тенденций в военно-политической обстановке в Арктике, передает RT.

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