Ростех увеличил производство для армии

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил, что корпорация нарастила производство техники для российской армии. Об этом пишут «Известия».
О работе для армии Евтушенко рассказал во время встречи депутатов ЛДПР с представителями бизнеса. По его словам, корпорация перешла на работу в три-четыре смены.
«Мы сосредоточены на работе в три-четыре смены для того, чтобы разогнать кооперацию - облегчить задачи нашим войскам», - заявил Евтушенко.
На фоне объявления частичной мобилизации в России начали наращивать и ускорять производство современного вооружения и военной техники. Китайская Sina писала, что в России «днем и ночью» производят Су-57.
На сегодняшний день это единственный в мире истребитель пятого поколения, прошедший боевые испытания. 22 сентября в Ростехе заявили, что в ближайшее время ВКС России получат новую партию Су-57.