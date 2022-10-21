Ростех увеличил производство для армии

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил, что корпорация нарастила производство техники для российской армии. Об этом пишут «Известия».

О работе для армии Евтушенко рассказал во время встречи депутатов ЛДПР с представителями бизнеса. По его словам, корпорация перешла на работу в три-четыре смены.

«Мы сосредоточены на работе в три-четыре смены для того, чтобы разогнать кооперацию - облегчить задачи нашим войскам», - заявил Евтушенко.

На фоне объявления частичной мобилизации в России начали наращивать и ускорять производство современного вооружения и военной техники. Китайская Sina писала, что в России «днем и ночью» производят Су-57.