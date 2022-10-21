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21 минуту назад

Ростех увеличил производство для армии

Мария Иванова

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил, что корпорация нарастила производство техники для российской армии. Об этом пишут «Известия».

Ростех увеличил производство для армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О работе для армии Евтушенко рассказал во время встречи депутатов ЛДПР с представителями бизнеса. По его словам, корпорация перешла на работу в три-четыре смены.

«Мы сосредоточены на работе в три-четыре смены для того, чтобы разогнать кооперацию - облегчить задачи нашим войскам», - заявил Евтушенко.

На фоне объявления частичной мобилизации в России начали наращивать и ускорять производство современного вооружения и военной техники. Китайская Sina писала, что в России «днем и ночью» производят Су-57.

На сегодняшний день это единственный в мире истребитель пятого поколения, прошедший боевые испытания. 22 сентября в Ростехе заявили, что в ближайшее время ВКС России получат новую партию Су-57.

Армия,Олег Евтушенко,ЛДПР,
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