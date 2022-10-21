В Кремле ответили о сроках завершения частичной мобилизации

Пока нет точной даты завершения частичной мобилизации в России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. 14 октября президент Владимир Путин отметил, что она должна завершиться в течение двух недель, так как из запланированных 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек.

При этом российский лидер подчеркнул, что денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей.

Сегодня, отвечая на вопрос о точных сроках завершения кампании по мобилизации, официальный представитель Кремля напомнил, что президент России назвал ориентировочно две недели.

«Какой-то более точной даты нет», - пояснил Песков.