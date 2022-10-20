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35 минут назад

В НАТО допустили возобновление сотрудничества России и Европы

Елена Прошина

Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ заявил, что в будущем Россия и Европа смогут возобновить сотрудничество. Об этом сообщает РИА «Новости».

В НАТО допустили возобновление сотрудничества России и Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он добавил, что для этого Москва должна будет начать «играть по правилам Устава ООН».

«Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества – когда и если она решит уйти (с Украины), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок», – сказал Джоанэ.

Он также уточнил, что когда Москва примет эти условия, для Европы «не будет причин для того, чтобы не пересмотреть» текущее положение вещей.

Ранее Европарламент отказался признавать документы, выданные в новых субъектах России.

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