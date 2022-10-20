В НАТО допустили возобновление сотрудничества России и Европы

Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ заявил, что в будущем Россия и Европа смогут возобновить сотрудничество. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что для этого Москва должна будет начать «играть по правилам Устава ООН».
«Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества – когда и если она решит уйти (с Украины), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок», – сказал Джоанэ.
Он также уточнил, что когда Москва примет эти условия, для Европы «не будет причин для того, чтобы не пересмотреть» текущее положение вещей.
Ранее Европарламент отказался признавать документы, выданные в новых субъектах России.