Украинский пленный рассказал о нарушениях Минских соглашений Киевом

«При том, что от нас требовали соблюдения тишины, в конце появилась даже выплата за соблюдение тишины, силы спецоперации нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает», - рассказал Алтухов.