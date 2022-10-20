Украинский пленный рассказал о нарушениях Минских соглашений Киевом

Пленный украинский подполковник Валентин Алтухов заявил, что Силы специальных операций (ССО) Украины нарушали Минские соглашения, открывая огонь в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
Алтухов - замглавы командного пункта украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады. По его словам, ССО не следовали общему плану, вели обстрелы и украинским военным потом «прилетали ответки».
«При том, что от нас требовали соблюдения тишины, в конце появилась даже выплата за соблюдение тишины, силы спецоперации нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает», - рассказал Алтухов.
Ранее Алтухов обвинил в обстрелах жилых домов в Мариуполе командира украинской 36-й бригады морской пехоты Владимира Баранюка. По словам Алтухова, Баранюк отдал такой приказ танкистам.