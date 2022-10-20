«Я думаю, что вы увидите некоторое замедление, начинающееся в ближайшее время, когда грязь начнет ударять, а затем она поднимется зимой», — заявил отставной офицер Морской пехоты США Марк Кансиан изданию IBTimes. Также министр обороны США Лойд Остин добавил, зима — это всегда проблема, когда речь идет о боевых действиях.