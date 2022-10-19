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23 минуты назад

Опубликовано фото Стрелкова в зоне СВО

Lenta.ru

В сети появилось фото бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) предположительно в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок в среду, 19 октября, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Опубликовано фото Стрелкова в зоне СВО
Фото: соцсетисоцсети

На размещенном кадре экс-министр в армейской амуниции стоит около дороги и разговаривает с двумя военнослужащими.

Жена Стрелкова выложила его фото в военной форме

Ранее Стрелков подтвердил, что участвует в спецоперации на Украине. Он уточнил, что находится «в действующей армии с 14 октября». Журналист Максим Калашников также отметил, что не знает точного местонахождения политического деятеля.

15 октября жена Гиркина Мирослава Регинская поделилась фото экс-министра в военной форме. Также сообщалось, что он отправился служить в один из добровольческих батальонов.

Армия,Игорь Гиркин,Максим Калашников,
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