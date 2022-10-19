Опубликовано фото Стрелкова в зоне СВО

В сети появилось фото бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) предположительно в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок в среду, 19 октября, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Фото: соцсети соцсети

На размещенном кадре экс-министр в армейской амуниции стоит около дороги и разговаривает с двумя военнослужащими.

Ранее Стрелков подтвердил, что участвует в спецоперации на Украине. Он уточнил, что находится «в действующей армии с 14 октября». Журналист Максим Калашников также отметил, что не знает точного местонахождения политического деятеля.