В российском регионе более сотни мобилизованных вернулись домой

В Алтайском крае более ста мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин, его цитирует ТАСС.

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«Несколько десятков обращений, порядка 35, мы получили за период с начала частичной мобилизации. Раньше были обращения, связанные с возрастом, состоянием здоровья. Сейчас много жалоб на условия размещения в Омской области. Кое-кого вернули оттуда», — сказал омбудсмен.

Он привел в пример, что в Мамонтовском районе российского региона ошибочно призвали 57-летнего мужчину. Его вернули домой, когда к властям обратилась его жена.

В Алтайском крае нет собственного сборного пункта, объяснил уполномоченный, подчеркнув, что фильтрационные мероприятия проходят только в условиях пункта сбора в Омской области.

В регионе выполнили план по мобилизации 6 октября. Тогда губернатор края Виктор Томенко заявил, что поставленные Минобороны задачи «выполнены в полном объеме».