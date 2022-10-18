Стрелков лично подтвердил свое участие в спецоперации

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) подтвердил, что участвует в специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что находится «в действующей армии с 14 октября».
Об участии Стрелкова в спецоперации ранее сообщил журналист Максим Калашников. При этом он отметил, что не знает точного местонахождения политического деятеля.
«Живой и здоровый, хотя бои сильные идут и потери большие», — написал репортер.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что заплатит 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен.