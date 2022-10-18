Суровикин оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации

Ситуация в зоне проведения спецоперации является напряженной, противник продолжает попытки атаковать российские войска. Об этом заявил во вторник журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
"В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск", - заявил Суровикин.
По словам генерала армии, в первую очередь это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений.
"Противник - это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами - один народ и желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством", - подчеркнул он.