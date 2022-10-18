Москвичам рассказали, может ли возобновиться мобилизация

Адвокат Денис Кокшаров заявил NEWS.ru, что Минобороны может продлить частичную мобилизацию в Москве даже после слов мэра столицы Сергея Собянина о ее завершении в городе. На данный момент москвич может обжаловать повестку, поскольку градоначальник вправе останавливать призыв.

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Если сейчас кому-то придет повестка, то он может для ее обжалования ссылаться на слова Собянина, поскольку тот является председателем призывной комиссии по мобилизации и именно им организуются все мероприятия по мобилизации, — заявил адвокат.

Он также напомнил, что отменить частичную мобилизацию может только президент России своим указом. Собянин же, объявив об окончании частичной мобилизации в Москве, дал понять, что мобилизационные планы Минобороны по столице выполнены.

При этом граждан, которые состоят на воинском учете, по-прежнему могут вызвать повесткой для уточнения данных.

На сегодня мобилизационные мероприятия в Москве выполнены и временно прекращены. Однако, если Минобороны будут даны новые указания, она возобновится, — резюмировал юрист.