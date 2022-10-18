В Китае покажут аналог российской "Арматы"

Аналог тяжелой БМП Т-15 «Армата» китайской корпорации Norinco покажут в Китае на 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China-2022 в Чжухае, сообщает «Российская газета».

Фото: Телеграм-канал «Dambiev» Телеграм-канал «Dambiev»

Ранее на IDEX 2019 в Абу-Даби были показаны макеты этой БМП, внешне отличающиеся от реального образца. Вместо обитаемого боевого модуля с 100-мм и 30 пушками и 7,62-мм пулеметом, появился необитаемый с одним орудием, пишет издание.

«Нет данных и об установленном ракетном комплексе. Однако, учитывая успехи военно-промышленного комплекса КНР в создании ПТУР третьего поколения, наверняка и здесь будут ракеты, функционирующие по принципу «выстрелил-забыл»», - сообщает «Российская газета».

При создании БМП использовались элементы конструкции экспортного основного боевого танка VT-4: ходовая часть и моторно-трансмиссионное отделение.

Ранее сообщалось, что новейший российский танк Т-14 «Армата» был замечен в районе Луганска.

Важное преимущество «Арматы» заключается в том, что ее экипаж находится не в башне, а в бронированной капсуле. К тому же танк оснащен динамической броней «Малахит», системой активной защиты «Афганит», поэтому вероятность вывода танка из строя минимальна. Кроме того, специально для пушки «Арматы» был разработан спектр высокоточных бронебойных снарядов.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» пообещала увеличить производство военной техники на предприятиях, которые контролирует. К ним относится и «Уралвагонзавод», который производит танки Т-90 и Т-14 «Армата».