Россия и Украина провели обмен пленными

«ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР. В настоящее время они проходят курс реабилитации, с ними усиленно работают врачи и психологи», – рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.