Россия и Украина провели обмен пленными

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сегодня проходит обмен пленными с Украиной. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что обмен проходит по формуле 110 на 110.
«Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», – написал он.
Ранее обмен пленными произошёл между Украиной и ЛНР. 14 октября в республику вернулись 10 военнослужащих Народной милиции.
«ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР. В настоящее время они проходят курс реабилитации, с ними усиленно работают врачи и психологи», – рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.