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24 минуты назад

Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной

Елена Прошина

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сегодня проходит обмен пленными с Украиной. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Россия и Украина провели обмен пленными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушилин уточнил, что обмен проходит по формуле 110 на 110.

«Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», – написал он.

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Ранее обмен пленными произошёл между Украиной и ЛНР. 14 октября в республику вернулись 10 военнослужащих Народной милиции.

«ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР. В настоящее время они проходят курс реабилитации, с ними усиленно работают врачи и психологи», – рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Армия,Денис Пушилин,
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