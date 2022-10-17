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1 час назад

Россия и Украина провели обмен пленными

Lenta.ruиещё 11

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 110 на 110. Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Россия и Украина провели обмен пленными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Пушилина, Киев отдал Москве 80 гражданских моряков. Помимо этого сообщается об освобождении 30 военнослужащих из ДНР, Луганской народной республики (ЛНР) и регионов России. «Мы Киеву отдаем в основном женщин», — уточнил врио главы ДНР.

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До этого обмен пленными состоялся между Москвой и Киевом 13 октября. В результате Россия вернула 20 военнослужащих.

Армия,Денис Пушилин,
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