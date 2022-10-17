Беглов уволил главу мобилизационного управления

С 17 октября должность занимает Владимир Буянов — раньше он находился на должности первого заместителя главы управления. Причины увольнения Шевченко неизвестны.

Напомним, что ранее Беглов посетил одно из воинских соединений Западного военного округа, где проходят боевое слаживание граждане, призванные в рамках частичной мобилизации из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Карелии. В ходе поездки губернатор передал им 1255 именных комплектов с дополнительным снаряжением.