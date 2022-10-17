Беглов уволил главу мобилизационного управления

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко. Об этом сообщает администрация главы города.
С 17 октября должность занимает Владимир Буянов — раньше он находился на должности первого заместителя главы управления. Причины увольнения Шевченко неизвестны.
Напомним, что ранее Беглов посетил одно из воинских соединений Западного военного округа, где проходят боевое слаживание граждане, призванные в рамках частичной мобилизации из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Карелии. В ходе поездки губернатор передал им 1255 именных комплектов с дополнительным снаряжением.
Он также заявил, что призванным уже начали производить дополнительные выплаты — по 100 тысяч рублей мобилизованным и по 300 тысяч рублей добровольцам.