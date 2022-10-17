Российские войска нанесли очередные удары по энергетике Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли очередные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Как сообщает РИА Новости, в Минобороны РФ заявили, для поражения целей использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

В ведомстве добавили, что все назначенные для ударов объекты поражены.

Напомним, что с 10 октября ВС РФ проводят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи Украины. 17 октября украинские СМИ дважды сообщали об объявлении воздушной тревоги на всей территории страны.

Утром 17 октября в Киеве после ракетного удара пожар охватил здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщал, что жители Днепропетровской области Украины могут столкнуться с экстренными отключениями электричества.