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14 минут назад

ВС РФ нанесли очередные удары по энергетике Украины

Никита Бородкин

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли очередные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Как сообщает РИА Новости, в Минобороны РФ заявили, для поражения целей использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

Российские войска нанесли очередные удары по энергетике Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ведомстве добавили, что все назначенные для ударов объекты поражены.

Напомним, что с 10 октября ВС РФ проводят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи Украины. 17 октября украинские СМИ дважды сообщали об объявлении воздушной тревоги на всей территории страны.

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Утром 17 октября в Киеве после ракетного удара пожар охватил здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщал, что жители Днепропетровской области Украины могут столкнуться с экстренными отключениями электричества.

Позднее Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что после ракетных ударов во всех районах города была нарушена подача электричества — сейчас там не работает метро, а также нет подачи воды.

Армия,Сергей Коваленко,Верховный суд,Минобороны России,
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