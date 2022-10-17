После завершения мобилизационных мероприятий все разосланные повестки прекратят свое действие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — предает Собянин информацию военного комиссара Москвы.

Также мэр добавил, что план по частичной мобилизации был выполнен прежде всего благодаря чувству долга и патриотизма жителей Москвы.