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43 минуты назад

Группа украинских разведчиков попала в плен в Харьковской области

Lenta.ruиещё 3

Группа украинских разведчиков попала в плен в районе села Берестовое в Харьковской области на сватовском направлении. Об этом рассказал один из участников разведгруппы — военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной, сообщает РИА Новости.

Группа украинских разведчиков попала в плен в Харьковской области
Фото: ТАССТАСС

По словам Бережного, группа из шести разведчиков должна была пройти три километра, чтобы позже «завести группу».

«Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись», — сказал он.

Позже разведчики услышали выстрелы, Бережной пошел за помощью и попал в плен, получив ранение в ногу.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСЦ), взятый в плен бойцами группировки «Бахмут» группы «Вагнер» в районе Зайцево рассказал, что Киев дезориентировал военных на передовой, лишая их связи и дополнительной информации об обстановке.

Армия,Виктор Бережной,
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