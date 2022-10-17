Группа украинских разведчиков попала в плен в Харьковской области

Группа украинских разведчиков попала в плен в районе села Берестовое в Харьковской области на сватовском направлении. Об этом рассказал один из участников разведгруппы — военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной, сообщает РИА Новости.

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По словам Бережного, группа из шести разведчиков должна была пройти три километра, чтобы позже «завести группу».

«Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись», — сказал он.

Позже разведчики услышали выстрелы, Бережной пошел за помощью и попал в плен, получив ранение в ногу.