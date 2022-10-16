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30 минут назад

Bloomberg: США ждет поражение в борьбе с Россией, Китаем и Ираном

News.ru

США могут потерпеть поражение в одновременной борьбе с Россией, Китаем и Ираном, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. По его словам, никогда еще США не сталкивались с такой «перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах военных действий».

Bloomberg: США ждет поражение в борьбе с Россией, Китаем и Ираном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представьте себе сценарий, при котором через год, два или три мир сотрясают войны от Европы до Тихого океана. Идея не так абсурдна, как вы думаете. Никогда еще США не сталкивались с такой перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах военных действий, — сказал Брэндс.

Автор пишет, что конфликт на Украине спровоцировал «крупнейший за последние поколения конфликт в Европе и опосредованную борьбу между великими державами». Брэндс отмечает, что в Восточной Азии шансы на войну растут, как показала напряженность, вызванная поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе. На Ближнем Востоке США, возможно, придется выбирать между борьбой с Ираном и принятием его в качестве государства ядерного порога, считает обозреватель.

Сложите эти кризисы вместе, и вы получите задатки евразийского пожара. <...> Мысленное упражнение демонстрирует, насколько всепроникающей стала опасность большой войны. Это также напоминает нам о том, что сегодняшние кризисы более тесно взаимосвязаны, чем кажется, — пишет автор.

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По словам журналиста, перегруженные задачами такого масштаба США не могут реагировать на одну проблему, не учитывая ее влияние на способность решать другие. Он добавляет, что требования к американскому управлению будут суровыми, поскольку Вашингтон сталкивается с массой проблем, от которых он не может легко уйти и, конечно, не может позволить себе обостриться сразу.

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