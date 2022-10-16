Сотрудники МЧС Белоруссии получили оружие от Минобороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии получило от Минобороны оружие для своих сотрудников, которые по распоряжению президента в случае массовых беспорядков или вооруженного конфликта будут выполнять задачи по поддержанию порядка и защите страны. Об этом сообщил глава МЧС Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ, выдержки из которого опубликованы в воскресенье на его сайте.