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48 минут назад

МЧС Белоруссии получило от Минобороны оружие для своих сотрудников

ТАССиещё 1

Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии получило от Минобороны оружие для своих сотрудников, которые по распоряжению президента в случае массовых беспорядков или вооруженного конфликта будут выполнять задачи по поддержанию порядка и защите страны. Об этом сообщил глава МЧС Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ, выдержки из которого опубликованы в воскресенье на его сайте.

Сотрудники МЧС Белоруссии получили оружие от Минобороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы поручение президента выполнили. Сегодня все то вооружение, которое было запланировано, получено в министерстве обороны и размещено в наших комнатах для хранения оружия. В отдельных подразделениях, которые дислоцируются в разных регионах нашей страны, где они незначительные, мы оружие разместили в комнатах для хранения оружия органов внутренних дел", - отметил глава ведомства.

По словам Синявского, произведен расчет, обучение личного состава.

"Сейчас идет обучение плановое, которое мы проводим. В части использования личного состава в этих целях произведены соответствующие расчеты как по регионам, так и по стране в целом", - сказал министр.

Армия,Вадим Синявский,
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