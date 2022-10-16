Сотрудники МЧС Белоруссии получили оружие от Минобороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии получило от Минобороны оружие для своих сотрудников, которые по распоряжению президента в случае массовых беспорядков или вооруженного конфликта будут выполнять задачи по поддержанию порядка и защите страны. Об этом сообщил глава МЧС Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ, выдержки из которого опубликованы в воскресенье на его сайте.
"Мы поручение президента выполнили. Сегодня все то вооружение, которое было запланировано, получено в министерстве обороны и размещено в наших комнатах для хранения оружия. В отдельных подразделениях, которые дислоцируются в разных регионах нашей страны, где они незначительные, мы оружие разместили в комнатах для хранения оружия органов внутренних дел", - отметил глава ведомства.
По словам Синявского, произведен расчет, обучение личного состава.
"Сейчас идет обучение плановое, которое мы проводим. В части использования личного состава в этих целях произведены соответствующие расчеты как по регионам, так и по стране в целом", - сказал министр.