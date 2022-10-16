Истребители c авианосца США провели учения рядом с Украиной

Представители 6-го оперативного флота США заявили, что истребители-бомбардировщики F/A-18E Super Hornet с американского атомного авианосца USS George Bush провели учебные полеты в небе Румынии. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В публикации отмечается, что учения проводились в рамках натовских учений Neptune Strike, в ходе которых были также задействованы временно размещенные в Румынии канадские истребители CF-18 Hornets.

Агентство отмечает, что американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, выполняет операции вблизи Балкан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва рассматривает учения США и Японии, которые прошли в конце сентября в Японском море, как угрозу своей безопасности, по дипломатическим каналам выражена серьезная озабоченность в сторону Токио.