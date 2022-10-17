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1 час назад

ЕС намерен одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для армии

Газета.Ruиещё 6

Министры иностранных дел Европейского союза на заседании в Люксембурге 17 октября намерены утвердить новый транш финансовой помощи для вооруженных сил Украины, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных, передает РИА «Новости».

В ЕС поделились планами насчет нового транша помощи Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Речь идет о выделении £500 млн. То есть, в общей сложности ЕС предоставит Киеву военную помощь в размере £3,1 млрд. Эти средства поступят из Европейского фонда мира для частичной компенсации странам союза расходов на уже произведенные военные поставки украинской стороне.

Кроме того, главы МИД стран ЕС 17 октября примут официальное решение по запуску тренировочной миссии Евросоюза для украинских военнослужащих. Предполагается, что обучение военных начнется в середине ноября. В настоящее время министры решают, какие страны будут участвовать в проекте и кто предоставит для работы в миссии своих инструкторов, рассказал высокопоставленный представитель ЕС.

Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч военнослужащих из Украины.

Армия,ЕС,
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