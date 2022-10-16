Новый спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов

Выведенный в субботу на орбиту легкой ракетой-носителем «Ангара-1.2» спутник «Космос-2560» внесен в каталог космических объектов, сообщили в Минобороны России.

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По сообщению Минобороны, специалисты космических войск ВКС внесли информацию об аппарате «Космос-2560» в каталог космических объектов системы контроля космического пространства, передает РИА «Новости».