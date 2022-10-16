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25 минут назад

Новый спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов

Деловая газета "Взгляд"

Выведенный в субботу на орбиту легкой ракетой-носителем «Ангара-1.2» спутник «Космос-2560» внесен в каталог космических объектов, сообщили в Минобороны России.

Новый спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению Минобороны, специалисты космических войск ВКС внесли информацию об аппарате «Космос-2560» в каталог космических объектов системы контроля космического пространства, передает РИА «Новости».

Напомним, вечером в субботу с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны стартовала легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом «Космос-2560».

Армия,Минобороны России,
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