Четверо мобилизованных россиян погибли в ходе спецоперации

Портал «Взгляд Инфо» добавляет, что им было 23 года, 27, 35 и 40 лет. Они были призваны 26 сентября, после чего отправились на учебную подготовку в Омск, а уже через неделю — в зону спецоперации. По данным портала, которые стали известны от родственников, россияне погибли в Херсонской области 5 и 7 октября. Другие обстоятельства гибели не разглашаются.