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15 минут назад

Четверо мобилизованных россиян погибли в ходе спецоперации

Lenta.ru

Четверо жителей Красноярского края из Минусинского района, призванных по частичной мобилизации, погибли в ходе спецоперации на Украине, сообщила местная газета «Власть труда».

Четверо мобилизованных россиян погибли в ходе спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трое погибших мобилизованных — из Минусинска, еще один — из поселка Зеленый Бор, отмечает издание.

Портал «Взгляд Инфо» добавляет, что им было 23 года, 27, 35 и 40 лет. Они были призваны 26 сентября, после чего отправились на учебную подготовку в Омск, а уже через неделю — в зону спецоперации. По данным портала, которые стали известны от родственников, россияне погибли в Херсонской области 5 и 7 октября. Другие обстоятельства гибели не разглашаются.

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14 октября стало известно о гибели в ходе СВО еще троих мобилизованных из Красноярского края. Сведения подтвердили в военном комиссариате Богучанского района и администрации города Кодинска. Резервисты погибли 8 октября, спустя десять дней после мобилизации.

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