Эффективность применения «Пенициллина» в ходе спецоперации оценили

Источник в беседе с РИА Новости рассказал о применении российскими солдатами комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» против техники НАТО в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и высоко оценил их эффективность.

Фото: НИИ "Вектор" НИИ "Вектор"

Отмечается, что основной задачей комплекса «Пенициллин» является разведка огневых позиций вражеской артиллерии, а также зенитных и тактических ракет за счет фиксации акустических и тепловых волн от выстрелов и разрывов. Данный вид техники позволяет определять точные координаты орудий противника и наносить их на электронную карту, затрачивая на одиночную цель, которая ведет огонь, не более пяти секунд.

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Главным отличием «Пенициллина» от используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских радиолокационных станций AN/TPQ-36 является принцип работы, который не подразумевает использование радиоволн, в связи с чем противник не может его засечь и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

Российская военная спецоперация продолжается

Вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что специальная военная операция России на Украине идет полным ходом, а ее длительность будет зависеть от конечной цели, подразумевающей несколько возможных вариантов.

По словам эксперта, под конечной целью специальной военной операции можно понимать несколько вариантов. Первый, по его словам, «дойти на юге до Одессы, соединиться с Приднестровьем, на севере взять Харьков, возможно, Днепр, полностью взять под контроль Донбасс». Вторым он считает вариант, при котором российские военные дойдут до левого берега Днепра. «И третий: дойти до западных границ Украины. От того, какая будет выбрана цель, и будет зависеть ход и длительность операции», — выразил свое мнение Бужинский.

Министерство обороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Помимо этого, оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, где хранились значительные запасы поступившего от Запада вооружения, военной техники и боеприпасов.

Действия стран Запада

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина из-за того, что тот инициировал специальную военную операцию на Украине, которая, по мнению лидера Германии, по сути является крестовым походом против Запада, идей либерализма и западного миропорядка. Шольц отметил, что Берлин собирается продолжать всячески помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), выдававшими себя за экс-посла США в России Майкла Макфола, в ходе которого он рассказал, чем по его мнению должно закончится противостояние Киева и Москвы. Украинский министр заявил, что в итоге стороны сядут за стол переговоров, при этом отметив, что преимущество в данном диалоге будет у одной из сторон, а у какой именно — зависит от расклада на поле боя и ситуации в российской экономике. По его словам, Киев желает выйти на переговоры «с максимально сильных позиций».

НАТО, в свою очередь, обеспокоена возможностью применения Россией ядерного оружия в ходе военного конфликта на Украине. В связи с этим страны альянса запланировали проведение учений по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon), которые пройдут в Европе с 17 по 30 октября.