В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ночь на 16 октября Киев. Об этом сообщается в Telegram-канале горадминистрации.

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"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие", - говорится в заявлении.

Накануне в южных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Утром 15 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что по региону был нанесен ракетный удар.