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18 часов назад

В Белоруссию прибудут российские военные

Lenta.ruиещё 13

В Белоруссию прибудут российские военные
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Белоруссию скоро прибудут военные из России, входящие в состав региональной группировки. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) республики полковник Виктор Тумар, передает пресс-служба ведомства.

«Считаю необходимым отметить, что буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей Региональной группировки войск (сил)», — заявил он.

По словам Тумара, будут проведены плановые мероприятия военной подготовки, которые направлены на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства.

Ранее сообщалось, что основу российско-белорусских войск составят белорусы. В состав военного формирования Союзного государства войдут только отдельные подразделения армии России. Численность военных Белоруссии будет соответствовать штату мирного времени, заявили в Генштабе республики.

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в состав военного формирования Союзного государства входит 70-тысячная белорусская армия.

Армия,Александр Лукашенко,Генштаб,
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