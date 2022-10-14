В Белоруссию прибудут российские военные

В Белоруссию скоро прибудут военные из России, входящие в состав региональной группировки. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) республики полковник Виктор Тумар, передает пресс-служба ведомства.

«Считаю необходимым отметить, что буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей Региональной группировки войск (сил)», — заявил он.

По словам Тумара, будут проведены плановые мероприятия военной подготовки, которые направлены на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства.

Ранее сообщалось, что основу российско-белорусских войск составят белорусы. В состав военного формирования Союзного государства войдут только отдельные подразделения армии России. Численность военных Белоруссии будет соответствовать штату мирного времени, заявили в Генштабе республики.