Генерал назвал возможные сроки завершения спецоперации на Украине

По словам эксперта, под конечной целью специальной военной операции можно понимать несколько вариантов. Первый, по его словам, «дойти на юге до Одессы, соединиться с Приднестровьем, на севере взять Харьков, возможно, Днепр, полностью взять под контроль Донбасс». Вторым военный считает вариант, когда российские военные дойдут до левого берега Днепра. «И третий: дойти до западных границ Украины. От того, какая будет выбрана цель, и будет зависеть ход и длительность операции», — выразил свое мнение Бужинский.