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53 минуты назад

Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине

Lenta.ru

Трое мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края погибли в ходе специальной операции на Украине.

Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти сведения подтвердили в администрациях сельских советов, военном комиссариате Богучанского района и администрации города Кодинска, сообщает портал NGS24.RU.

Военком подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области

По сведениям властей, родственникам резервистов пришли похоронки, а погибли они еще 8 октября спустя десять дней после того, как были мобилизованы.

«Среди погибших — 40-летний кодинец ЕвгеЕвгений Дорофеев, 42-летний житель поселка Хребтового АлекАлексей Щукин и 32-летний АртеАртем Смирнов из села Заледеево», — уточнили в администрациях.

Дорофеев и Щукин отправились в зону СВО добровольцами, Смирнов получил повестку. Все россияне уезжали из Кодинска 28 сентября.

13 октября правительство Челябинской области заявило о гибели пяти мобилизованных россиян на Украине. Власти пояснили, что погибшие были мобилизованы Коркинским военным комиссариатом. Семья резервистов пообещали оказать материальную помощь.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах с 21 сентября.

Армия,Евгений Дорофеев,Артем Смирнов,Алексей Щукин,Владимир Путин,
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