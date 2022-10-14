Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине

Трое мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края погибли в ходе специальной операции на Украине.
Эти сведения подтвердили в администрациях сельских советов, военном комиссариате Богучанского района и администрации города Кодинска, сообщает портал NGS24.RU.
По сведениям властей, родственникам резервистов пришли похоронки, а погибли они еще 8 октября спустя десять дней после того, как были мобилизованы.
«Среди погибших — 40-летний кодинец ЕвгеЕвгений Дорофеев, 42-летний житель поселка Хребтового АлекАлексей Щукин и 32-летний АртеАртем Смирнов из села Заледеево», — уточнили в администрациях.
Дорофеев и Щукин отправились в зону СВО добровольцами, Смирнов получил повестку. Все россияне уезжали из Кодинска 28 сентября.
13 октября правительство Челябинской области заявило о гибели пяти мобилизованных россиян на Украине. Власти пояснили, что погибшие были мобилизованы Коркинским военным комиссариатом. Семья резервистов пообещали оказать материальную помощь.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах с 21 сентября.