Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине

Трое мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края погибли в ходе специальной операции на Украине.

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Эти сведения подтвердили в администрациях сельских советов, военном комиссариате Богучанского района и администрации города Кодинска, сообщает портал NGS24.RU.

По сведениям властей, родственникам резервистов пришли похоронки, а погибли они еще 8 октября спустя десять дней после того, как были мобилизованы.

Дорофеев и Щукин отправились в зону СВО добровольцами, Смирнов получил повестку. Все россияне уезжали из Кодинска 28 сентября.

13 октября правительство Челябинской области заявило о гибели пяти мобилизованных россиян на Украине. Власти пояснили, что погибшие были мобилизованы Коркинским военным комиссариатом. Семья резервистов пообещали оказать материальную помощь.