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1 час назад

Военный комиссариат Москвы отреагировал на «облавы» с повестками

Lenta.ru

В военкомате Москвы опровергли информацию об «облавах» на резервистов и заявили, что никакое вручение повесток военными комиссариатами или сотрудниками полиции у метро не проводится. Об этом пишет РИА Новости.

В столичном военном комиссариате уточнили, что разыскные мероприятия проводятся регулярно — это связано с постоянной деятельностью сотрудников правоохранительных органов по поимке преступников. Заинтересовать правоохранителей могут и уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки.

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В ведомстве также напомнили, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными лично либо через работодателя. Они должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан.

О том, что резервистам вручают повестки у станций метро в Москве, ранее 14 октября сообщил член Президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции «хватали всех без разбора».

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов получил обращение от москвича, согласно которому его сыну около входа в столичный метрополитен вручили повестку в рамках частичной мобилизации для явки в военкомат Бабушкинского района СВАО.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал разобраться с этой ситуацией.

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