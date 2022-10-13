Трансгендер из США вступил в ряды ВСУ

Трансгендер писала о событиях на Украине для издания LGBTQ Nation, также журналистка рассказывала о геях и трансвеститах в ВСУ.

Между тем, майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в шпионаже на Россию.