Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, родившаяся мужчиной Майклом Джоном Сирилло официально зачислена в Вооруженные силы Украины.
Журналистка Сара Эштон-Сирилло родилась Майклом Джоном Сирилло написала в соцсетях, что стала бойцом ВСУ, передает RT.
Трансгендер писала о событиях на Украине для издания LGBTQ Nation, также журналистка рассказывала о геях и трансвеститах в ВСУ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о влиянии натовских трансгендеров на Украину.
Между тем, майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в шпионаже на Россию.