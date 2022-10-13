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17 минут назад

Трансгендер из США Эштон-Сирилло сообщил, что воюет на стороне ВСУ

Деловая газета "Взгляд"

Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, родившаяся мужчиной Майклом Джоном Сирилло официально зачислена в Вооруженные силы Украины.

Трансгендер из США вступил в ряды ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналистка Сара Эштон-Сирилло родилась Майклом Джоном Сирилло написала в соцсетях, что стала бойцом ВСУ, передает RT.

Трансгендер писала о событиях на Украине для издания LGBTQ Nation, также журналистка рассказывала о геях и трансвеститах в ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о влиянии натовских трансгендеров на Украину.

Между тем, майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в шпионаже на Россию.

Армия,Джейми Ли,Рамзан Кадыров,
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