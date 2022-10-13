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40 минут назад

ВС России отразили попытки ВСУ атаковать Орлянку и Котляровку в Харьковской области

RT на русскомиещё 3

Вооружённые силы России отразили попытки Вооружённых сил Укрыины атаковать Орлянку и Котляровку в Харьковской области. Об этом проинфомировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России отразили попытки ВСУ атаковать в Харьковской области
Фото: APAP

«На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населённые пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области», — сказал Конашенков.

По его словам, российские войска отразили все атаки.

Конашенков добавил, что в результате украинские войска потеряли три танка, четыре БМП и семь единиц автомобильной техники.

Также в Минобороны заявили, что ВС России успешно отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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