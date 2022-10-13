Мобилизованный адвокат из Петербурга погиб под Лисичанском

Адвокат из Санкт-Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на специальную военную операцию на Донбассе в рамках частичной мобилизации, погиб в Луганской народной республике (ЛНР). Об это сообщает РБК.

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Сообщается, что гибель Никифорова подтвердил президент Невской коллегии адвокатов Александр Зеленский. Он отметил, что мужчина погиб 7 октября под Лисичанском. Подробностей случившегося Зеленский не знает. По словам президента Невской коллегии адвокатов, его коллега ушел на сборный пункт 24 сентября.

Ранее власти Челябинской области сообщили о гибели в зоне специальной военной операции на Украине пяти мобилизованных. Отмечается, что погибшие мужчины были призваны из одного военкомата в Коркино.

В правительстве области выразили глубокие соболезнования родным погибших и выразили готовность оказать необходимую помощь родственникам мужчин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.