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9 минут назад

Мобилизованный адвокат из Санкт-Петербурга Никифоров погиб под Лисичанском

Газета.Ru

Адвокат из Санкт-Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на специальную военную операцию на Донбассе в рамках частичной мобилизации, погиб в Луганской народной республике (ЛНР). Об это сообщает РБК.

Мобилизованный адвокат из Петербурга погиб под Лисичанском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что гибель Никифорова подтвердил президент Невской коллегии адвокатов Александр Зеленский. Он отметил, что мужчина погиб 7 октября под Лисичанском. Подробностей случившегося Зеленский не знает. По словам президента Невской коллегии адвокатов, его коллега ушел на сборный пункт 24 сентября.

Ранее власти Челябинской области сообщили о гибели в зоне специальной военной операции на Украине пяти мобилизованных. Отмечается, что погибшие мужчины были призваны из одного военкомата в Коркино.

Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО

В правительстве области выразили глубокие соболезнования родным погибших и выразили готовность оказать необходимую помощь родственникам мужчин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Александр Зеленский,Владимир Путин,
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