Средства ПВО РФ уничтожили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также уничтожили 14 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха". Такие данные привел в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Полтава, Софиевка Луганской Народной Республики, Петровское, Старомайорское, Никольское и Кодема Донецкой Народной Республики, Энергодар Запорожской области, Республиканец, Дмитренко, Томарино, Чайкино и Чкалово Херсонской области, Таврическое Днепропетровской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области", - заявил генерал-лейтенант.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 322 самолета, 161 вертолет, 2 226 БЛА, 380 зенитных ракетных комплексов, 5 753 танков и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин РСЗО, 3 473 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6 560 единиц специальной военной автомобильной техники.