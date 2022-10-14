Средства ПВО РФ уничтожили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Полтава, Софиевка Луганской Народной Республики, Петровское, Старомайорское, Никольское и Кодема Донецкой Народной Республики, Энергодар Запорожской области, Республиканец, Дмитренко, Томарино, Чайкино и Чкалово Херсонской области, Таврическое Днепропетровской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области", - заявил генерал-лейтенант.