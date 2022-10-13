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1 час назад

Reuters: компания из США оснащала российский завод "Авангарда" в обход санкций

Газета.Ru

Компания из США Extreme Networks поставляла оборудование Московскому машиностроительному заводу (ММЗ) «Авангард» в обход антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Компанию из США уличили в обходе санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что EN производит ракеты для российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, а также поставляет «Авангарду» сетевое оборудование для офисных IT-систем, в том числе высокоскоростные коммутаторы, программное обеспечение и «строительные блоки» корпоративных сетей. В период с 2017 по 2021 год ММЗ получил оборудование почти на $647 тыс.

По данным Reuters, сделки между Extreme Networks и «Авангардом» проводились через ООО «ДЕМЗ», зарегистрированное в Московской области. Агентство отмечает, что люди, представившиеся сотрудниками этой организации, в действительности работали в «Авангарде», они использовали почтовые адреса на домене завода. Эти сотрудники заверяли американскую сторону, что оборудование EN не будет использоваться в военных целях.

В Extreme Networks подтвердили, что оборудование было продано с использованием подставной фирмы.

Reuters пишет, что американская компания работала и с другими российскими компаниями, например, с «Объединенной судостроительной корпорацией» и производителем радиолокационных систем «Моринформсистема-Агат». В период с 2016 по 2020 год Extreme Networks поставила российским клиентам оборудование на сумму $41,5 млн, сколько из этого пришлось на военные компании — неизвестно.

США ввели санкции против ММЗ «Авангард» в 2019 году по причине того, что завод якобы распространял оружие массового уничтожения, которое применялось в Иране, КНДР и Сирии.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз закрыл «лазейки» для обхода санкций против России.

Армия,ММЗ Авангард,Моринсис-Агат,Объединенная судостроительная корпорация,Еврокомиссия,ЕС,
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