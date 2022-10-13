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55 минут назад

Осужденным россиянам захотели разрешить участвовать в спецоперации

News.ru

В Совете Федерации разработали законопроект, который позволяет осужденным россиянам участвовать в боевых действиях в рамках специальной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. Сенаторы при этом предлагают установить действие закона не только на гражданских лиц, но и на осужденных военнослужащих. В законопроекте указано, что эти люди могут быть освобождены от наказания, «если проявят мужество и героизм на военной службе».

Осужденным захотели разрешить участвовать в спецоперации
Фото: News.ruNews.ru

Законопроектом предусматривается возможность предоставления в период мобилизации или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях, — сказано в пояснительной записке.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которая является одним из авторов законопроекта, отметила, что документ разработан на основании обращений граждан, а также с учетом мнения профессионального и экспертного сообщества.

Компании, которые серьёзно завышали цены на армейскую экипировку после объявления частичной мобилизации, выявлены Федеральной антимонопольной службой России. Прокуратура ранее выдала продавцам предостережения. Но насколько были завышены цены, в ведомстве не уточнили.

Военторг в свою очередь порекомендовал своим дочерним организациям, которые также занимаются продажей экипировки и другой продукции армейского назначения, реализовать ее с наценкой не выше 15%, уточнила ФАС.

Армия,Ольга Ковитиди,ФАС России,Военторг,Совет Федерации,
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