Осужденным захотели разрешить участвовать в спецоперации

В Совете Федерации разработали законопроект, который позволяет осужденным россиянам участвовать в боевых действиях в рамках специальной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. Сенаторы при этом предлагают установить действие закона не только на гражданских лиц, но и на осужденных военнослужащих. В законопроекте указано, что эти люди могут быть освобождены от наказания, «если проявят мужество и героизм на военной службе».

Законопроектом предусматривается возможность предоставления в период мобилизации или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях, — сказано в пояснительной записке.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которая является одним из авторов законопроекта, отметила, что документ разработан на основании обращений граждан, а также с учетом мнения профессионального и экспертного сообщества.

Компании, которые серьёзно завышали цены на армейскую экипировку после объявления частичной мобилизации, выявлены Федеральной антимонопольной службой России. Прокуратура ранее выдала продавцам предостережения. Но насколько были завышены цены, в ведомстве не уточнили.