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52 минуты назад

Российским продавцам дали рекомендации по наценке на армейские товары

Lenta.ruиещё 5

Акционерное общество «Военторг» дало российским продавцам рекомендации по наценке на армейские товары. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, передает ТАСС.

Российским продавцам дали рекомендации по наценке на армейские товары
Фото: риа новостириа новости

По информации ФАС, в ходе проверки были выявлены случаи существенного повышения стоимости экипировки и прочей армейской продукции. В связи с этим «Военторг» рекомендовал дочерним предприятиям делать наценку на такие товары не более 15 процентов.

В октябре издание Baza обратило внимание на то, что после объявления частичной мобилизации в России цены на бронежилеты в некоторых магазинах выросли почти на две тысячи процентов. В среднем на всю экипировку призывники могут потратить до 170 тысяч рублей, отметили там.

Армия,Украина,ФАС России,Военторг,
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