Россия досрочно получила партию мощнейших модернизированных САУ "Малка"

Компания «Уралтрансмаш» заблаговременно предоставила Министерству обороны России партию самых мощных и дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка», передает ТАСС.
Установки переданы в рамках государственного оборонного заказа на текущий год.
Как сообщил генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, модернизация улучшила маневренность, подвижность и командную управляемость установок, они прошли все испытания.
Ранее «Уралтрансмаш» сообщил о досрочной передаче МО РФ партии модернизированных гаубиц «Мста-С».
«Мста-С» предназначена для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. Изготавливается в экспортном варианте под калибр 155 мм.