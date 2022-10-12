Россия досрочно получила партию мощнейших модернизированных САУ "Малка"

Установки переданы в рамках государственного оборонного заказа на текущий год.

Как сообщил генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров , модернизация улучшила маневренность, подвижность и командную управляемость установок, они прошли все испытания.

«Мста-С» предназначена для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. Изготавливается в экспортном варианте под калибр 155 мм.