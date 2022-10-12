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26 минут назад

Минобороны РФ досрочно получило партию мощнейших модернизированных САУ "Малка"

Газета.Ruиещё 1

Компания «Уралтрансмаш» заблаговременно предоставила Министерству обороны России партию самых мощных и дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка», передает ТАСС.

Россия досрочно получила партию мощнейших модернизированных САУ "Малка"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установки переданы в рамках государственного оборонного заказа на текущий год.

Как сообщил генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, модернизация улучшила маневренность, подвижность и командную управляемость установок, они прошли все испытания.

Ранее «Уралтрансмаш» сообщил о досрочной передаче МО РФ партии модернизированных гаубиц «Мста-С».

«Мста-С» предназначена для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. Изготавливается в экспортном варианте под калибр 155 мм.

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