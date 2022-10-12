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4 минуты назад

США сняли ограничения в сделке по F-16 с Турцией

Газета.Ru

Сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке с Турцией по истребителям F-16, ожидаются аналогичные действия и от палаты представителей, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

США сняли ограничения в сделке по F-16 с Турцией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все ограничительные условия, добавленные в законопроект о продаже Турции самолетов F-16, были удалены из сенатской версии законопроекта. После того, как сенат завершит работу над законопроектом, он будет преобразован в совместный текст с версией палаты представителей и отправлен президенту США Джо Байдену для утверждения», – пишет издание.

США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Ранее глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил в эфире CNN Türk, что страна может рассмотреть возможность закупки российских истребителей Су-35, если провалится сделка по закупке американских F-16.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу PBS, что страна сможет позаботиться о себе, даже если не получит от США истребители F-16.

В октябре прошлого года Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектующих для модернизации турецких военных самолетов.

В июле 2022 года высокопоставленный чиновник администрации американского президента заявил, что Штаты поддерживают предложение Турции о закупке истребителей F-16, несмотря на оппозицию в конгрессе.

Армия,Исмаил Демир,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,Сенат США,
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