Семьям мобилизованных рассказали, как получить отсрочку по кредитам

Согласно принятому закону о кредитных каникулах, мобилизованные и члены их семей получают право на отсрочку по кредитам или на уменьшение размеров ежемесячных платежей. Как семье мобилизованного получить отсрочку по кредиту, рассказал «МК в Великом Новгороде».

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Дата начала льготного периода определяется заемщиком, но она не может быть установлена раньше, чем дата объявления мобилизации. Обратиться за отсрочкой мобилизованные и члены их семей могут не позднее 31 декабря 2023 года. Уточняется, что льготный период будет действовать только на срок военной службы плюс еще 30 дней после возвращения из зоны СВО. Если мобилизованный получит ранение, кредитные каникулы дополнительно продлеваются на все время лечения.

Уточняется, что отсрочка никак не повлияет на кредитную историю. Период участия в СВО учитываться в ней не будет, так что кредитный рейтинг заемщиков не ухудшится. После окончания льготного периода банк составит новый график платежей. Отсроченные платежи будет необходимо внести после погашения по графику, то есть в конце срока.