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16 минут назад

Столтенберг: победа России на Украине станет поражением НАТО

Елена Прошина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением альянса. Его слова приводит ТАСС.

«Победа России на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить», — сказал Столтенберг на пресс-конференции перед заседание глав Минобороны альянса, которое состоится 12-13 октября в Брюсселе.

При этом генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что альянс не является «частью конфликта».

Столтенберг осудил ракетный удар по Украине

Также он прокомментировал вчерашние массированные удары России по ряду городов Украины. Столтенберг расценил произошедшее в качестве «признака слабости» РФ. По его мнению, таким образом Москва решила восполнить свои неудачи на поле боя, поскольку российским военным не удается «продвинуться вперед».

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