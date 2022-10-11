Столтенберг: победа России на Украине станет поражением НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением альянса. Его слова приводит ТАСС.
«Победа России на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить», — сказал Столтенберг на пресс-конференции перед заседание глав Минобороны альянса, которое состоится 12-13 октября в Брюсселе.
При этом генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что альянс не является «частью конфликта».
Также он прокомментировал вчерашние массированные удары России по ряду городов Украины. Столтенберг расценил произошедшее в качестве «признака слабости» РФ. По его мнению, таким образом Москва решила восполнить свои неудачи на поле боя, поскольку российским военным не удается «продвинуться вперед».