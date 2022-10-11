Системы ПВО России: современные виды, особенности и фото

В СМИ часто можно увидеть сообщения о новинках в области наступательного вооружения, однако инструменты для обороны играют не менее важную роль. Портал TechInsider собрал список главных комплексов ПВО, состоящих на службе в российской армии.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Максим Блинов / РИА Новости

Что такое ПВО

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Если вкратце, ПВО — это средства защиты от воздушных ударов. Они могут быть направлены как на противодействие авиации, так и на перехват ракет. В первом случае, чаще всего, используются специальные, крайне скорострельные пушки: по самолетам нелегко попасть, но орудия обладают столь высокой плотностью огня, что цели тяжело увернуться от выстрелов. Во втором же случае ракеты обычно сбивают другими ракетами. Радиолокационные станции обнаруживают запуск снаряда, после чего ему на встречу отправляется еще один — оба взрываются в небе.

С-300ВМ «Антей-2500»

Мобильная зенитно-ракетная ПВО, способная перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности. С-300ВМ также способна сбивать самолеты-невидимки при помощи одновременного пуска двух или четырех ракет. Этот комплекс также поставляется в Венесуэлу и Египет.

ЗРС «Тор»

ЗРС «Тор» — автономная машина противовоздушной обороны, которая автоматически перехватывает воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой». Она может прикрывать не только союзные войска, но и стратегически важные объекты: эффективность защиты позволяет «Тору» сбивать управляемые авиабомбы, беспилотники и другое высокоточное оружие.

ЗРК «Оса»

Евгений Биятов / РИА Новости

Советская «Оса» и модификации этой машины («Оса-АК» и «Оса-АКМ») стоят на службе многих армий мира уже более 50 лет. Эти комплексы предназначены для защиты против самолетов, вертолетов и крылатых ракет, работающих на малых (до 10 км) высотах. По состоянию на конец 2007 года «Оса» была самой многочисленной машиной своего рода на вооружении армии РФ — тогда в строю пребывало свыше 400 экземпляров.

«Тунгуска»

Алексей Куденко / РИА Новости

Легендарная «Тунгуска» — советский комплекс ПВО ближнего радиуса действия, созданный для защиты пехоты от маловысотной авиации. Каждая машина вооружена спаренными зенитными пушками и комплектом из восьми пусковых установок, причем огонь можно вести в том числе и в движении.

«Сосна — РА»

Мобильный пушечно-ракетный комплекс, оснащенный зенитным автоматом и гиперзвуковыми ракетами 9М337, которые поражают цели на высоте до 3,5 км. Более того, из-за малого веса «Сосна — РА» можно разместить практически на любой платформе, которая выдержит вес системы — например, на некоторые модели грузовиков «Урал» и «КамАЗ».

С-400 «Триумф»

Виталий Аньков / РИА Новости

Если верить официальным данным, С-400 «Триумф» — одно из самых дальнобойных средств ПВО на вооружении армии РФ. Заявленная дальность этих комплексов составляет 200 км при высоте 30 км, что делает их идеальным инструментом для перехвата воздушно-космических атак. По состоянию на прошлый год более 70% российских зенитно-ракетных полков перевооружились на С-400 «Триумф».

С-500 «Прометей»

С-500 «Прометей», как можно догадаться по названию, станет преемником С-400: сейчас он только-только поставляется в войска и пока развернут только вокруг Москвы. Как и предшественник, этот комплекс создан для перехвата воздушно-космических атак на околоземной орбите. Одно из его главных отличий — усовершенствованный радар «Енисей», способный обнаруживать цели на расстоянии до двух тысяч километров.

ЗРК «Сосна»

Виталий Белоусов / РИА Новости