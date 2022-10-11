Шойгу дал поручение по мобилизованным гражданам

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом в специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 11 октября, пишет ТАСС.

О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Министр обороны уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

4 октября Шойгу сообщил, что в рамках объявленной частичной мобилизации в российские Вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек.