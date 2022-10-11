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34 минуты назад

Шойгу дал поручение по мобилизованным гражданам

Lenta.ruиещё 2

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом в специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 11 октября, пишет ТАСС.

О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Министр обороны уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ

4 октября Шойгу сообщил, что в рамках объявленной частичной мобилизации в российские Вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек.

Ранее 11 октября военный комиссар Якутии Александр Авдонин назвал фейком данные о полной мобилизации, а также сообщил, что второй и третьей волн мобилизации пока не планируется.

Армия,Видео,Украина,Александр Авдонин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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