Шойгу дал поручение по мобилизованным гражданам

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом в специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 11 октября, пишет ТАСС.
О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Министр обороны уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.
4 октября Шойгу сообщил, что в рамках объявленной частичной мобилизации в российские Вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек.
Ранее 11 октября военный комиссар Якутии Александр Авдонин назвал фейком данные о полной мобилизации, а также сообщил, что второй и третьей волн мобилизации пока не планируется.