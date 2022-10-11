Украинские власти потребовали от американского лидера Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после ударов России по украинской инфраструктуре, сообщает Foreign Policy.

Издание ссылается на письмо председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, которое было направлено в адрес Конгресса Соединенных Штатов. Из документа следует, что Киев желает, чтобы президент США избавился от сдержанности своей администрации и предоставил тактические ракетные системы ATACMS. В этом случае Киев сможет наносить удары по российским целям на расстоянии 200 миль.

Также парламентарий Украины попросил начать поставки американских истребителей F-15 и F-16, что поможет создать «беспилотную зону» и призвал уделить «особое внимание» передаче систем зенитно-ракетных комплексов NASAMS.