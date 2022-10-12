ВСУ атаковали Артемовск из HIMARS

ВСУ атаковали Артемовск в Луганской народной республике с применением американской РСЗО HIMARS. Как сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, по территории населенного пункта ударили одной ракетой.

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В настоящий момент сведения о пострадавших в результате нападения украинских ВС, а также о нанесенном ущербе - уточняются. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале представительства народной республики.