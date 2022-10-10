В ЦКБ "Рубин" раскрыли подробности о российской атомной подлодке будущего

Заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов заявил, что российская атомная подводная лодка (АПЛ) будущего будет меньше, но на ней по максимуму разместят оружие и беспилотники, передает РИА "Новости".

Фото: ЦКБ «Рубин» ЦКБ «Рубин»

На форуме "Армия-2022" "Рубин" представил концепт-проект атомной подлодки следующего поколения "Арктур".

"С нашей точки зрения, у нас есть возможность несколько уменьшить водоизмещение новых лодок. Впрочем, от больших размеров трудно уйти, от них зависит многофункциональность корабля. Нам представляется, что эти большие лодки будущего должны постепенно стать универсальными платформами-носителями, на которых можно разместить максимальное количество самых разных технических средств, включая оружие", - сказал Баранов.

Поэтому, как указал представитель предприятия, в концепте "Арктура" есть универсальная шахта для малых и средних подводных беспилотников, и забортные ниши для крупных подводных аппаратов. Он отметил, что все это позволит такой субмарине действовать максимально эффективно, то есть на максимально безопасной дистанции.