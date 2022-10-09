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27 минут назад

Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana 2

Lenta.ruиещё 2

Словакия в рамках коммерческого контракта передала Украине две самоходных гаубицы Zuzana 2. Об этом заявил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Словакия передала Украине еще две гаубицы Zuzana 2
Фото: соцсетисоцсети

По его словам, Братислава передаст Киеву еще 16 гаубиц Zuzana 2. Производством займется компания Konstrukta Defence. При этом финансировать проект будут Дания, Норвегия и Германия. Стоимость контракта составляет 92 миллиона евро, отметил словацкий министр.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО предоставить Киеву военную помощь из имеющихся запасов по принципу «все, что есть». По его мнению, прежние аргументы по отказу в поставках оружия больше неактуальны, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) доказали, что способна успешно отвоевывать территории, используя оружие стандартов НАТО.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен продолжать поставки «оборонительного вооружения» Киеву.

Армия,Габриэлюс Ландсбергис,Эммануэль Макрон,НАТО,
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