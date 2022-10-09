Словакия передала Украине еще две гаубицы Zuzana 2

Словакия в рамках коммерческого контракта передала Украине две самоходных гаубицы Zuzana 2. Об этом заявил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: соцсети соцсети

По его словам, Братислава передаст Киеву еще 16 гаубиц Zuzana 2. Производством займется компания Konstrukta Defence. При этом финансировать проект будут Дания, Норвегия и Германия. Стоимость контракта составляет 92 миллиона евро, отметил словацкий министр.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО предоставить Киеву военную помощь из имеющихся запасов по принципу «все, что есть». По его мнению, прежние аргументы по отказу в поставках оружия больше неактуальны, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) доказали, что способна успешно отвоевывать территории, используя оружие стандартов НАТО.