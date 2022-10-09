База США в Сирии подверглась ракетному удару

По базе Соединенных Штатов в Румейлане на северо-востоке Сирии был нанесен ракетный удар, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление Центрального командования Министерства обороны США .

6 октября американские военные нанесли удар с воздуха по территории Сирии. По данным командования США, в результате этого были ликвидированы два главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Речь идет о Абу-Хашиме аль-Умави, который занимал второй по значимости пост в организации на территории Сирии. Также был убит его сообщник, занимавший высокое положение.