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31 минуту назад

База США в Сирии подверглась ракетному удару

Елена Прошина

По базе Соединенных Штатов в Румейлане на северо-востоке Сирии был нанесен ракетный удар, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление Центрального командования Министерства обороны США.

База США в Сирии подверглась ракетному удару
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, разрушения отсутствуют. Посадочная полоса базы была обстреляна с помощью реактивных снарядов калибра 107 мм.

В результате расследования американские военные нашли на месте пуска ракет несколько неиспользованных реактивных снарядов. Расследование продолжается, отмечает Пентагон.

6 октября американские военные нанесли удар с воздуха по территории Сирии. По данным командования США, в результате этого были ликвидированы два главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Речь идет о Абу-Хашиме аль-Умави, который занимал второй по значимости пост в организации на территории Сирии. Также был убит его сообщник, занимавший высокое положение.

Армия,Пентагон,
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