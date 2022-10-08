"Рубикон пройден": Генерал предрек удар по Киеву после ЧП на Крымском мосту

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал Юрий Балуевский предрек удар по центрам принятия решений в Киеве после взрыва на Крымском мосту, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил, что российскому руководству нельзя допустить новых террористических атак, поэтому инцидент повлечет ответные меры.

«Удар на удар, сопли жевать нечего. Рубикон пройден», — заявил Балуевский.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.