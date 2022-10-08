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1 час назад

Генерал предрек удар по Киеву после взрыва на Крымском мосту

Lenta.ru

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал Юрий Балуевский предрек удар по центрам принятия решений в Киеве после взрыва на Крымском мосту, передает РИА Новости.

"Рубикон пройден": Генерал предрек удар по Киеву после ЧП на Крымском мосту
Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил, что российскому руководству нельзя допустить новых террористических атак, поэтому инцидент повлечет ответные меры.

«Удар на удар, сопли жевать нечего. Рубикон пройден», — заявил Балуевский.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Бывший глава МВД Украины предрек удар по Крымскому мосту

По данным Следственного комитета России, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.

Армия,Юрий Балуевский,Следственный комитет,Генштаб,
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