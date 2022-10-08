КНДР запустила две баллистические ракеты

КНДР в ходе последнего испытания в ночь с субботы на воскресенье по местному времени совершила запуск сразу двух, предположительно, баллистических ракет, в сторону Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Ранее о новом ракетном пуске КНДР сообщила береговая охрана Японии, однако точное число ракет не уточнялось. Подчеркивается, что обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Местные сторожевики призывают находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации. Глава японского правительства распорядился, в частности, оперативно информировать местное население обо всех подробностях, связанных с очередным ракетным запуском Пхеньяна.

Министерство обороны Японии, в свою очередь, также занимается сбором и анализом соответствующей информации.

Южнокорейские военные также сообщили об этом очередном ракетном пуске КНДР, однако точных данных о типе ракет на данный момент не приводится. С начала года КНДР провела уже 27 ракетных пусков, включая испытания межконтинентальных баллистических ракет.